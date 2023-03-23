Из Новосибирска в Улан-Удэ эвакуировали четырёхлетнего ребёнка

Малыша с тяжёлым пороком сердца доставили в столицу Бурятии санавиацией
Накануне авиамедицинская специализированная детская реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) эвакуировала из Новосибирска в Улан-Удэ четырёхлетнего ребёнка с тяжёлым пороком сердца. Его доставили в Бурятию самолётом.
Малыша, который ранее находился в НМИЦ Е. Н. Мешалкина, сопровождали анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезистка. В новосибирском центре маленькому пациенту неоднократно проводили операции по коррекции порока сердца.
Сейчас ребёнок находится в одной из медорганизаций Улан-Удэ и получает дальнейшее высококвалифицированное лечение, рассказали в ТЦМК.
Малыша с тяжёлым пороком сердца доставили в столицу Бурятии санавиацией
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