Потерпевший попросил их о помощи
В городе Усть-Илимск в Иркутской области две подруги похитили деньги у знакомого, который обратился к ним за помощью.
52-летний мужчина в силу состояния своего здоровья не мог самостоятельно дойти до банка, где решил оформить кредитную карту. Тогда он обратился с просьбой помочь к двум женщинам, которых давно знал. Подруги отвезли его в отделение банка, где он получил кредитку с лимитом 350 тысяч рублей.
В момент снятия наличных денег через банкомат 54-летняя женщина незаметно украла у потерпевшего 40 тысяч рублей. Через несколько дней женщины наведались к нему домой, где все вместе начали распивать алкоголь.
- Воспользовавшись моментом, 45-летняя женщина, зная, что оставшаяся часть денег хранится в жилище, украла ещё около 50 тысяч рублей. Спустя некоторое время хозяин квартиры обнаружил пропажу и обратился с заявлением в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские задержали подозреваемых. Воровки сознались в содеянном. Общая сумма ущерба составляет около 90 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Иркутской области две подруги украли у больного мужчины почти 100 тысяч
Происшествия, Фото:
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