23 марта

22 марта

Популярное

В Иркутской области две подруги украли у больного мужчины почти 100 тысяч

В Иркутской области две подруги украли у больного мужчины почти 100 тысяч
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Потерпевший попросил их о помощи

В городе Усть-Илимск в Иркутской области две подруги похитили деньги у знакомого, который обратился к ним за помощью.

52-летний мужчина в силу состояния своего здоровья не мог самостоятельно дойти до банка, где решил оформить кредитную карту. Тогда он обратился с просьбой помочь к двум женщинам, которых давно знал. Подруги отвезли его в отделение банка, где он получил кредитку с лимитом 350 тысяч рублей.

В момент снятия наличных денег через банкомат 54-летняя женщина незаметно украла у потерпевшего 40 тысяч рублей. Через несколько дней женщины наведались к нему домой, где все вместе начали распивать алкоголь.

- Воспользовавшись моментом, 45-летняя женщина, зная, что оставшаяся часть денег хранится в жилище, украла ещё около 50 тысяч рублей. Спустя некоторое время хозяин квартиры обнаружил пропажу и обратился с заявлением в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские задержали подозреваемых. Воровки сознались в содеянном. Общая сумма ущерба составляет около 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на 15 млн
В Иркутской области раскрыли контрабанду леса на 15 млн
Происшествия, 23.03.2023
Преступление было совершено ещё в 2018 году
В Бурятии собаки загрызли домашний скот
В Бурятии собаки загрызли домашний скот
Происшествия, 23.03.2023
Сперва местные жители решили, что на скот напали волки
В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия, 23.03.2023
Из горящего дома удалось спасти мальчика
В Бурятии осудили убийцу, пытавшегося подкупить полицейского
В Бурятии осудили убийцу, пытавшегося подкупить полицейского
Происшествия, 23.03.2023
Он надеялся, что полицейский поможет остаться ему на свободе
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 23.03.2023
Три автомобиля столкнулись на улице Ключевская
В школе в Улан-Удэ после избиения ученика начали служебную проверку
В школе в Улан-Удэ после избиения ученика начали служебную проверку
Происшествия, 23.03.2023
А с детьми и их родителями пообещали провести необходимую работу

У читинца конфисковали автомобиль за пьяную езду
У читинца конфисковали автомобиль за пьяную езду
Происшествия, 23.03.2023
Мужчину также приговорили к обязательным работам 
В Ангарске будут судить шестерых разбойников
В Ангарске будут судить шестерых разбойников
Происшествия, 23.03.2023
Мужчина пришёл на лжесвидание, где его избили и забрали деньги
В Улан-Удэ пьяный в хлам водитель падал перед автоинспекторами
В Улан-Удэ пьяный в хлам водитель падал перед автоинспекторами
Происшествия, 22.03.2023
Сильно пьяный водитель пытался настаивать, что не был за рулём  
В Бурятии жители опасаются, что в их посёлке завёлся пироман
В Бурятии жители опасаются, что в их посёлке завёлся пироман
Происшествия, 22.03.2023
После недавнего крупного пожара в Баратах загорелась ещё одна постройка
Житель Бурятии с ножом напал на спящего любовника жены
Житель Бурятии с ножом напал на спящего любовника жены
Происшествия, 22.03.2023
К раненому вовремя успела приехать «скорая»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^