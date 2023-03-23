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В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина

В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Из горящего дома удалось спасти мальчика

В селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области пожар в жилом доме унёс жизни двух человек.

Возгорание обнаружили в первом часу ночи. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём на площади 90 квадратных метров. Внутри были найдены дватела.

- Из горящего дома удалось спастись мальчика. 39-летний мужчина и 37-летняя женщина эвакуироваться не успели. Погибшие были обнаружены в доме в ходе тушения пожара. Получивший травмы ребёнок был госпитализирован. Открытое горение ликвидировано в 01:12, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС установили, что пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.
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