В Бурятии осудили убийцу, пытавшегося подкупить полицейского

Он надеялся, что полицейский поможет остаться ему на свободе
Житель Баунтовского района Бурятии, от рук которого умер его приятель, предстал перед судом. Мужчина признан виновным не только в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, но и в покушении на дачу взятки. Всё потому, что во время расследования он пытался подкупить полицейского.
Преступление произошло ещё в ноябре 2018 года, когда компания приятелей распивала алкоголь. Произошла ссора, в ходе которой мужчина сильно избил кулаками своего приятеля. Раненый скончался на месте.
Как сообщал «Байкал-Daily», тогда нападавший успел покинуть деревню и скрыться в неизвестном направлении. О его задержании стало известно зимой 2019-го. Тогда на имя подозреваемого оказались куплены авиабилеты из Читы в Новосибирск, а затем – в отдалённый северный регион.
Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии направились в Новосибирск. Злоумышленника удалось задержать в аэропорту при посадке на рейс. После этого мужчина был этапирован в Бурятию, где ему предъявили обвинение.
Во время расследования обвиняемый попытался подкупить сотрудника уголовного розыска. Он предложил ему взятку в размере 80 тысяч рублей. Взамен просил, чтобы полицейский помог остаться на свободе и смягчить квалификацию его деяния. Впрочем, сотрудник полиции ответил отказом.
Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении обоих преступлений и пришла к выводу, что он не заслуживает снисхождения.
- Суд назначил виновному наказание 10 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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