23 марта

22 марта

Популярное

В Бурятии осудили убийцу, пытавшегося подкупить полицейского

В Бурятии осудили убийцу, пытавшегося подкупить полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он надеялся, что полицейский поможет остаться ему на свободе

Житель Баунтовского района Бурятии, от рук которого умер его приятель, предстал перед судом. Мужчина признан виновным не только в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, но и в покушении на дачу взятки. Всё потому, что во время расследования он пытался подкупить полицейского.

Преступление произошло ещё в ноябре 2018 года, когда компания приятелей распивала алкоголь. Произошла ссора, в ходе которой мужчина сильно избил кулаками своего приятеля. Раненый скончался на месте.

Как сообщал «Байкал-Daily», тогда нападавший успел покинуть деревню и скрыться в неизвестном направлении. О его задержании стало известно зимой 2019-го. Тогда на имя подозреваемого оказались куплены авиабилеты из Читы в Новосибирск, а затем – в отдалённый северный регион.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии направились в Новосибирск. Злоумышленника удалось задержать в аэропорту при посадке на рейс. После этого мужчина был этапирован в Бурятию, где ему предъявили обвинение.

Во время расследования обвиняемый попытался подкупить сотрудника уголовного розыска. Он предложил ему взятку в размере 80 тысяч рублей. Взамен просил, чтобы полицейский помог остаться на свободе и смягчить квалификацию его деяния. Впрочем, сотрудник полиции ответил отказом.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении обоих преступлений и пришла к выводу, что он не заслуживает снисхождения.

- Суд назначил виновному наказание 10 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью покушение на дачу взятки должностному лицу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия, 23.03.2023
Из горящего дома удалось спасти мальчика
В Бурятии осудили убийцу, пытавшегося подкупить полицейского
В Бурятии осудили убийцу, пытавшегося подкупить полицейского
Происшествия, 23.03.2023
Он надеялся, что полицейский поможет остаться ему на свободе
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 23.03.2023
Три автомобиля столкнулись на улице Ключевская
В школе в Улан-Удэ после избиения ученика начали служебную проверку
В школе в Улан-Удэ после избиения ученика начали служебную проверку
Происшествия, 23.03.2023
А с детьми и их родителями пообещали провести необходимую работу

У читинца конфисковали автомобиль за пьяную езду
У читинца конфисковали автомобиль за пьяную езду
Происшествия, 23.03.2023
Мужчину также приговорили к обязательным работам 
В Ангарске будут судить шестерых разбойников
В Ангарске будут судить шестерых разбойников
Происшествия, 23.03.2023
Мужчина пришёл на лжесвидание, где его избили и забрали деньги
В Улан-Удэ пьяный в хлам водитель падал перед автоинспекторами
В Улан-Удэ пьяный в хлам водитель падал перед автоинспекторами
Происшествия, 22.03.2023
Сильно пьяный водитель пытался настаивать, что не был за рулём  
В Бурятии жители опасаются, что в их посёлке завёлся пироман
В Бурятии жители опасаются, что в их посёлке завёлся пироман
Происшествия, 22.03.2023
После недавнего крупного пожара в Баратах загорелась ещё одна постройка
Житель Бурятии с ножом напал на спящего любовника жены
Житель Бурятии с ножом напал на спящего любовника жены
Происшествия, 22.03.2023
К раненому вовремя успела приехать «скорая»
В Бурятии на школьницу набросились собаки
В Бурятии на школьницу набросились собаки
Происшествия, 22.03.2023
Уставшие от псов сельчане даже пригрозили взяться за ружьё

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^