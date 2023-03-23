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В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Три автомобиля столкнулись на улице Ключевская

Накануне, 22 марта, на дорогах Бурятии зарегистрировано 28 автоаварий; в одной из них пострадала женщина. Это тройное ДТП произошло около 17 часов в Улан-Удэ. 

- Около 17 часов 39-летняя водитель автомобиля «Ниссан Лиф», следуя со стороны улицы Лебедева в направлении улицы Ключевская, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Вингроад» с последующим столкновением со стоящим автомобилем «Тойота Королла», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадала 59-летняя женщина, управлявшая «Ниссан Вингроад». У неё диагностированы ушибы, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

ДТП

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