Три автомобиля столкнулись на улице Ключевская
Накануне, 22 марта, на дорогах Бурятии зарегистрировано 28 автоаварий; в одной из них пострадала женщина. Это тройное ДТП произошло около 17 часов в Улан-Удэ.
- Около 17 часов 39-летняя водитель автомобиля «Ниссан Лиф», следуя со стороны улицы Лебедева в направлении улицы Ключевская, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Вингроад» с последующим столкновением со стоящим автомобилем «Тойота Королла», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадала 59-летняя женщина, управлявшая «Ниссан Вингроад». У неё диагностированы ушибы, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, Фото:
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