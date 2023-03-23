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У читинца конфисковали автомобиль за пьяную езду

У читинца конфисковали автомобиль за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчину также приговорили к обязательным работам

44-летний житель Читы признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.

Суд установил, что 10 декабря 2022 года, находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина управлял своим автомобилем Nissan Datsun, передвигаясь по улицам краевого центра и создавая угрозу безопасности участникам дорожного движения.

В этот же день его задержали сотрудники полиции, от освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Железнодорожный районный суд Читы признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, лишив его права управления транспортными средствами на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Кроме того, суд конфисковал автомобиль подсудимого в доход государства.

Приговор не вступил законную силу.

конфискация Чита ПДД

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