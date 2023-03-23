У читинца конфисковали автомобиль за пьяную езду

Мужчину также приговорили к обязательным работам



44-летний житель Читы признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.



Суд установил, что 10 декабря 2022 года, находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина управлял своим автомобилем Nissan Datsun, передвигаясь по улицам краевого центра и создавая угрозу безопасности участникам дорожного движения.



В этот же день его задержали сотрудники полиции, от освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



- Железнодорожный районный суд Читы признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, лишив его права управления транспортными средствами на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Кроме того, суд конфисковал автомобиль подсудимого в доход государства.



Приговор не вступил законную силу.



