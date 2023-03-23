В школе в Улан-Удэ после избиения ученика начали служебную проверку

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина накануне побывала в улан-удэнской средней школе № 38 в микрорайоне Кирзавод. На днях стало известно, что ученики этой школы избивали другого ребёнка – причём, как утверждается в соцсетях, рукоприкладство продолжалось не один день.
Видео с дракой выложили в группе «Подслушано на Машзаводе» во «ВКонтакте». На кадрах – как минимум четыре школьника, которые по очереди швыряли на землю и пинали ногами мальчика, призывая бить его. Всё это сопровождалось отборным матом.
Ганькина рассказала, что обсудила проведённую руководством СОШ работу и дальнейшие шаги по профилактике насилия среди детей с директором, классными руководителями ребятишек, школьным психологом, представителями Минобрнауки РБ, комитета по образованию администрации Улан-Удэ, комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и защите их прав и руководителем центра диагностики и консультирования.
- Важно не только разобрать сам инцидент, но и выяснить, является ли подобное поведение детей по отношению друг к другу системой, – пояснила уполномоченный. – В помощь школьному психологу к этой работе подключились специалисты центра диагностики.
С детьми и их законными представителями пообещали провести работу по правовому просвещению.
- Всем участникам образовательного процесса необходимо ещё раз напомнить о правилах поведения и ответственности. Школа и комитет образованию организовали служебные проверки. Их выводы заслушают на внеочередном заседании КДН. Ответственность за поведение несовершеннолетних несут родители, поэтому заседание пройдёт с участием законных представителей всех участников драки, – подчеркнула детский омбудсмен и заверила, что тоже будет присутствовать на этом мероприятии.