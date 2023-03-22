22 марта

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В Иркутской области «чёрный» лесоруб спилил деревья для стройки

В Иркутской области «чёрный» лесоруб спилил деревья для стройки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ущерб составил 400 тысяч рублей

В Нижнеудинске полицейские и лесники задержали 51-летнего местного жителя за незаконную рубку.

Не имея соответствующего разрешения, мужчина незаконно уничтожил 10 лиственниц и пять елей, причинив государственному лесному фонду ущерб в размере более 400 тысяч рублей. Добытую древесину планировал использовать для строительства хозяйственных построек. С места незаконной рубки полицейские изъяли более 29 кубометров древесины.


Возбуждено уголовное дело. «Чёрному» лесорубу грозит до семи лет лишения свободы.

Предварительное расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 

черные лесорубы

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