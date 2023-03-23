В Ангарске будут судить шестерых разбойников

Мужчина пришёл на лжесвидание, где его избили и забрали деньги
В Ангарске предстанут перед судом пятеро местных жителей в возрасте от 25 до 28 лет и одна 21-летняя девушка, которые обвиняются в разбое.
По данным следователей, в апреле 2022 года 39-летний местный житель познакомился в одном из чатов с девушкой и пригласил её на свидание. Однако на долгожданную встречу пришли несколько незнакомцев. Они избили мужчину, насильно посадили в автомобиль и увезли за гаражи.
- Продолжая избивать пострадавшего, злоумышленники узнали пин-код двух банковских карт и затем сняли с них более полумиллиона рублей. Получив желаемое, потерпевшего отпустили и, угрожая неприятными последствиями, запретили обращаться в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчине не испугался угроз и обратился в полицию. Вскоре вымогатели были задержаны. Двое из них были ранее судимы за кражи.
По места жительства разбойников следователи изъяли отобранные банковские карты и часть наличных денег.
Фигурантам предъявили обвинение по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением ущерба в крупном размере».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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