Житель Бурятии облил приятеля горючей жидкостью и поджёг

Мужчина умер в больнице



В Кяхтинском районе Бурятии задержали 38-летнего мужчину, от рук которого страшной смертью умер его приятель.



Всё произошло ещё 3 февраля в городе Кяхта.



- По данным следствия, обвиняемый в городе Кяхта распивал спиртные напитки в компании приятелей. В ходе конфликта с одним из присутствовавших обвиняемый облил его горючей жидкостью и поджёг. Потушить пламя удалось очевидцу происшествия. С полученными телесными повреждениями пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где к настоящему времени наступила его смерть, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Мужчина скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Суд заключил его под стражу.



Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Теперь следователи готовятся предъявить фигуранту обвинение об убийстве, совершённом с особой жестокостью, общеопасным способом.

