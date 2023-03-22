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В Бурятии жители опасаются, что в их посёлке завёлся пироман

В Бурятии жители опасаются, что в их посёлке завёлся пироман
Происшествия, 
После недавнего крупного пожара в Баратах загорелась ещё одна постройка

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 21 марта в посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии произошёл крупный пожар. Сперва вспыхнули надворные постройки, но пламя разгорелось из-за шквалистого ветра, доходившего до 24 м/с. Огонь перекинулся на два, а затем на три дома (два из них нежилых) и хозяйственные постройки. Пожару был присвоен второй ранг сложности.



С огнём в Баратах боролись всем миром, на помощь пришли добровольные пожарные, лесники, администрация села и многие другие местные жители. Вёдра с водой помогали носить даже дети. По уточнённым данным, площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

- Основными версиями возникновения пожара являются неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, - сообщили сегодня в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Тем же вечером, чуть позже в Баратах произошёл ещё один пожар. Внезапно вспыхнула веранда нежилого дома.

Теперь местные жители опасаются, что в их небольшом посёлке появился пироман. По неподтверждённым пока данным, с места пожара убегал некий мужчина.

- По поступившей информации от местных жителей, после тушения основного пожара, неизвестный пытался совершить поджог нежилого здания. С их слов, они видели неизвестного убегающего человека, - сообщает паблик «Весь Гусиноозёрск».

Известно, что приехавшие пожарные оперативно потушили горящую веранду на площади 10 квадратных метров. На этот раз серьёзных последствий удалось избежать. Был ли это поджог, сейчас устанавливается.

- На месте работают дознаватели МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

В обстоятельствах также разбирается полиция.

- 21 марта в 21:00 в полицию Селенгинского района поступило сообщение о возгорании нежилого дома в селе Бараты. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Обстоятельства и причины устанавливаются, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее в республике уже задерживали пироманов. Это редкое расстройство личности, которое ещё до конца не изучено. Ясно лишь, что у таких больных импульсивно возникает непреодолимая тяга к поджогам. Они приходят в восторг и от самого действия, и от наблюдения пламени.

Так, в августе 2022 года в посёлке Новый Уоян 39-летний пироман устроил серию ночных поджогов. В одну ночь он стал виновником сразу семи пожаров (в том числе в общежитии, где жили более 20 человек). Он поджигал все строения без разбора – от гаражей и сараев до жилых домов. Ранее мужчина уже был осуждён за попытку поджога.

Тем же летом пироман держал в страхе жителей улан-удэнского СНТ «Зенит». Дома и постройки там вспыхивали каждую ночь. Нарушителя спокойствия полицейские вычислили, так как два года назад он устроил серию поджогов в этом же садовом товариществе. В обоих случаях поджигатель с удовольствием помогал тушить дома и даже включался в расследование, выдавая себя перед полицейскими за очевидца. Когда его поймали, он честно признался: «Объяснить своё поведение не могу».

пожар Поджог

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