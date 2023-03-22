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Житель Бурятии с ножом напал на спящего любовника жены

Житель Бурятии с ножом напал на спящего любовника жены
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
К раненому вовремя успела приехать «скорая»

В Селенгинском районе Бурятии заключили под стражу ревнивца, который пытался убить любовника своей сожительницы.

В Гусиноозёрском городском суде сообщили, что мужчина узнал об измене сожительницы и из-за ревности решил нанести визит своему сопернику. Придя к нему, он схватил со стола кухонный нож и дважды ударил ножом спавшего мужчину.

Когда раненый проснулся, он сумел оттолкнуть нападавшего и убежать. После сам вызвал скорую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийстве.

- 19 марта Гусиноозерским городским судом удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении А., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщает пресс-служба суда. 
покушение на убийство

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