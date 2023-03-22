К раненому вовремя успела приехать «скорая»
В Селенгинском районе Бурятии заключили под стражу ревнивца, который пытался убить любовника своей сожительницы.
В Гусиноозёрском городском суде сообщили, что мужчина узнал об измене сожительницы и из-за ревности решил нанести визит своему сопернику. Придя к нему, он схватил со стола кухонный нож и дважды ударил ножом спавшего мужчину.
Когда раненый проснулся, он сумел оттолкнуть нападавшего и убежать. После сам вызвал скорую медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийстве.
- 19 марта Гусиноозерским городским судом удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении А., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщает пресс-служба суда.
Житель Бурятии с ножом напал на спящего любовника жены
Происшествия, Фото:
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