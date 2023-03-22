В Бурятии раскрыли давнюю кражу телефона в поезде

Она произошла ещё в 2021 году



В Северобайкальске транспортные полицейские раскрыли кражу телефона, совершенную в поезде ещё в ноябре 2021 года. Тогда обокрали 39-летнего жителя Якутии, ехавшего в поезде сообщением «Нерюнгри – Красноярск».



Накануне транспортные полицейские задержали 35-летнего жителя Красноярского края, который также ехал в том поезде. Мужчина свою вину признал.



- Фигурант некоторое время пользовался похищенным гаджетом, а впоследствии повредил его и выбросил. В настоящее время мужчина раскаялся в содеянном и возместил причинённый потерпевшему ущерб путём перевода денежных средств, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



Красноярцу предъявлено обвинение по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

