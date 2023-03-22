Она произошла ещё в 2021 году
В Северобайкальске транспортные полицейские раскрыли кражу телефона, совершенную в поезде ещё в ноябре 2021 года. Тогда обокрали 39-летнего жителя Якутии, ехавшего в поезде сообщением «Нерюнгри – Красноярск».
Накануне транспортные полицейские задержали 35-летнего жителя Красноярского края, который также ехал в том поезде. Мужчина свою вину признал.
- Фигурант некоторое время пользовался похищенным гаджетом, а впоследствии повредил его и выбросил. В настоящее время мужчина раскаялся в содеянном и возместил причинённый потерпевшему ущерб путём перевода денежных средств, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
Красноярцу предъявлено обвинение по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Бурятии раскрыли давнюю кражу телефона в поезде
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она произошла ещё в 2021 году
Нападавший сам позвонил в полицию
Уставшие от псов сельчане даже пригрозили взяться за ружьё
Трёхлетний ребёнок пострадал на прогулке
Визг поросят привлёк внимание охраны
Поисковые работы продолжались 12 часов
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Пожилой водитель уже задерживался ранее за пьяную езду
Женщина надеялась на лёгкий доход
Убийство произошло после ссоры
Пенсионерке внушили, что ей помогут вернуть утраченные деньги
Инцидент произошёл возле посёлка Бараты
С огнём в Баратах боролись всем миром
Нападавший вооружился сразу двумя ножами
Израсходовано электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей