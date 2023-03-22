Нападавший сам позвонил в полицию
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии пьяный мужчина набросился на свою сожительницу.
Его задержали после того, как в полицию поступил звонок о произошедшем. Позвонил сам нападавший.
- На место выехали сотрудники вневедомственной охраны и полицейские. По прибытию правоохранители обнаружили на полу в коридоре женщину в полуобморочном состоянии, со следами крови на голове, и вызвали скорую помощь. На месте преступления был задержан подозреваемый, в состоянии опьянения, который и сообщил в полицию об избиении, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Выяснилось, что сожители поссорились, когда распивали алкоголь. Разозлившийся мужчина облил кипятком и ударил табуретом свою возлюбленную.
44-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу с рвано-ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и термическими ожогами.
Задержанный, 38-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. На него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.
Житель Бурятии ударил сожительницу табуретом и облил кипятком
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уставшие от псов сельчане даже пригрозили взяться за ружьё
Трёхлетний ребёнок пострадал на прогулке
Визг поросят привлёк внимание охраны
Поисковые работы продолжались 12 часов
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Пожилой водитель уже задерживался ранее за пьяную езду
Женщина надеялась на лёгкий доход
Убийство произошло после ссоры
Пенсионерке внушили, что ей помогут вернуть утраченные деньги
Инцидент произошёл возле посёлка Бараты
С огнём в Баратах боролись всем миром
Нападавший вооружился сразу двумя ножами
Израсходовано электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей
Ему грозит до 15 лет колонии
Всё происходящее в банке сняла видеокамера