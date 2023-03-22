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Житель Бурятии ударил сожительницу табуретом и облил кипятком

Житель Бурятии ударил сожительницу табуретом и облил кипятком
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Нападавший сам позвонил в полицию

В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии пьяный мужчина набросился на свою сожительницу.

Его задержали после того, как в полицию поступил звонок о произошедшем. Позвонил сам нападавший.

- На место выехали сотрудники вневедомственной охраны и полицейские. По прибытию правоохранители обнаружили на полу в коридоре женщину в полуобморочном состоянии, со следами крови на голове, и вызвали скорую помощь. На месте преступления был задержан подозреваемый, в состоянии опьянения, который и сообщил в полицию об избиении, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Выяснилось, что сожители поссорились, когда распивали алкоголь. Разозлившийся мужчина облил кипятком и ударил табуретом свою возлюбленную.

44-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу с рвано-ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и термическими ожогами.

Задержанный, 38-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. На него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. 
умышленное причинение среднего вреда здоровью Росгвардия

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