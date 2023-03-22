Житель Бурятии ударил сожительницу табуретом и облил кипятком

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Нападавший сам позвонил в полицию



В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии пьяный мужчина набросился на свою сожительницу.



Его задержали после того, как в полицию поступил звонок о произошедшем. Позвонил сам нападавший.



- На место выехали сотрудники вневедомственной охраны и полицейские. По прибытию правоохранители обнаружили на полу в коридоре женщину в полуобморочном состоянии, со следами крови на голове, и вызвали скорую помощь. На месте преступления был задержан подозреваемый, в состоянии опьянения, который и сообщил в полицию об избиении, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Выяснилось, что сожители поссорились, когда распивали алкоголь. Разозлившийся мужчина облил кипятком и ударил табуретом свою возлюбленную.



44-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу с рвано-ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и термическими ожогами.



Задержанный, 38-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. На него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

