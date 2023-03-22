В Бурятии на школьницу набросились собаки

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Уставшие от псов сельчане даже пригрозили взяться за ружьё



Жители Баргузина пожаловались в местной группе «Баргузин-инфо.24/7» на одолевших их собак. В понедельник, 20 марта, псы набросились на девочку, которая ждала автобус на остановке у школы.



- Она дозвонилась до родителей. Напугана, её всю трясёт. Кто должен отвечать за собак и кто будет лечить ребёнка от испуга? И это уже не в первый раз. Мы обращались в поселковую администрацию, но проблему не решили, – возмутилась одна из местных жителей. – Сколько это будет продолжаться? Я, наверное, сама ружьё возьму и пойду отстреливать этих собак.



Женщина призвала привлечь владельцев животных к ответственности. Глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узиков отметил, что эту информацию приняли к сведению. Хозяев псов пообещали наказать. Сельчан призвали обращаться по поводу четвероногих в сельскую администрацию с письменным заявлением и предоставлять их фото.



