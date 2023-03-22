Уставшие от псов сельчане даже пригрозили взяться за ружьё
Жители Баргузина пожаловались в местной группе «Баргузин-инфо.24/7» на одолевших их собак. В понедельник, 20 марта, псы набросились на девочку, которая ждала автобус на остановке у школы.
- Она дозвонилась до родителей. Напугана, её всю трясёт. Кто должен отвечать за собак и кто будет лечить ребёнка от испуга? И это уже не в первый раз. Мы обращались в поселковую администрацию, но проблему не решили, – возмутилась одна из местных жителей. – Сколько это будет продолжаться? Я, наверное, сама ружьё возьму и пойду отстреливать этих собак.
Женщина призвала привлечь владельцев животных к ответственности. Глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узиков отметил, что эту информацию приняли к сведению. Хозяев псов пообещали наказать. Сельчан призвали обращаться по поводу четвероногих в сельскую администрацию с письменным заявлением и предоставлять их фото.
В Бурятии на школьницу набросились собаки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уставшие от псов сельчане даже пригрозили взяться за ружьё
Трёхлетний ребёнок пострадал на прогулке
Визг поросят привлёк внимание охраны
Поисковые работы продолжались 12 часов
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Пожилой водитель уже задерживался ранее за пьяную езду
Женщина надеялась на лёгкий доход
Убийство произошло после ссоры
Пенсионерке внушили, что ей помогут вернуть утраченные деньги
Инцидент произошёл возле посёлка Бараты
С огнём в Баратах боролись всем миром
Нападавший вооружился сразу двумя ножами
Израсходовано электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей
Ему грозит до 15 лет колонии
Всё происходящее в банке сняла видеокамера