Визг поросят привлёк внимание охраны
В Тарбагатайском районе Бурятии житель посёлка Николаевский попался на краже трёх поросят со свинокомплекса. Об этом деле сообщили в МВД по Бурятии.
- Сотрудники отдела полиции установили причастность 35-летнего жителя посёлка Николаевский к краже с территории племенного завода по разведению свиней и производству мясных продуктов. Причинённый ущерб составил около 72 тысяч рублей. Установлено, что мужчина, работающий на предприятии развозчиком кормов для животных, незаметно для коллег украл шесть 20-литровых пластмассовых канистр и насосное спецоборудование. Имущество он перекинул за ограждение завода. Вечером к похищенному добавились три поросёнка в мешках, - рассказали в министерстве внутренних дел.
Похититель планировал захватить детёнышей и вещи, когда отправится домой. Однако визг поросят за забором привлек внимание сотрудников охраны, которые вернули животных в цех.
Полицейские задержали подозреваемого на следующий день на рабочем месте. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что планировал использовать канистры в хозяйстве, а из насосного оборудования изготовить циркулярную пилу.
Выяснилось, что он и не подозревал, что охрана вернула животных на завод. Вор решил, что поросята сами разбежались, порвав мешки.
На этом предприятии мужчина работает уже два года. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии сотрудник свинокомплекса пытался украсть трёх поросят
Происшествия, Фото:
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