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В Бурятии сотрудник свинокомплекса пытался украсть трёх поросят

В Бурятии сотрудник свинокомплекса пытался украсть трёх поросят
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Визг поросят привлёк внимание охраны

В Тарбагатайском районе Бурятии житель посёлка Николаевский попался на краже трёх поросят со свинокомплекса. Об этом деле сообщили в МВД по Бурятии.

- Сотрудники отдела полиции установили причастность 35-летнего жителя посёлка Николаевский к краже с территории племенного завода по разведению свиней и производству мясных продуктов. Причинённый ущерб составил около 72 тысяч рублей. Установлено, что мужчина, работающий на предприятии развозчиком кормов для животных, незаметно для коллег украл шесть 20-литровых пластмассовых канистр и насосное спецоборудование. Имущество он перекинул за ограждение завода. Вечером к похищенному добавились три поросёнка в мешках, - рассказали в министерстве внутренних дел.

Похититель планировал захватить детёнышей и вещи, когда отправится домой. Однако визг поросят за забором привлек внимание сотрудников охраны, которые вернули животных в цех.

Полицейские задержали подозреваемого на следующий день на рабочем месте. Мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что планировал использовать канистры в хозяйстве, а из насосного оборудования изготовить циркулярную пилу.

Выяснилось, что он и не подозревал, что охрана вернула животных на завод. Вор решил, что поросята сами разбежались, порвав мешки.

На этом предприятии мужчина работает уже два года. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража свиньи

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