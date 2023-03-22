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Трёх пропавших туристов на Байкале нашли живыми

Трёх пропавших туристов на Байкале нашли живыми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поисковые работы продолжались 12 часов

Спасатели нашли пропавших во время метели троих туристов, которые ранее просили о помощи на льду Байкала. Поисковые работы продолжались более 12 часов.

- Водитель находился в автомобиле «УАЗ», а двоих пассажиров обнаружили недалеко от берега. У всех троих состояние удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», три человека на автомобиле «УАЗ» днём выехали из посёлка Большое Голоустное в сторону бухты Песчаная, несмотря на сильную непогоду. На озере разбушевалась метель, порывы ветра достигали 35 м/с. Группа в итоге сбилась с пути, а топливо в автомобиле уже было на исходе.

По переданным координатам от единой дежурно-диспетчерской службы спасателям не удалось сразу обнаружить людей.

Вечером 20 марта и ночью 21-го со льда Байкала во время метели спасатели вызволили ещё 14 человек
Байкал спасательная операция

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