Поисковые работы продолжались 12 часов
Спасатели нашли пропавших во время метели троих туристов, которые ранее просили о помощи на льду Байкала. Поисковые работы продолжались более 12 часов.
- Водитель находился в автомобиле «УАЗ», а двоих пассажиров обнаружили недалеко от берега. У всех троих состояние удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», три человека на автомобиле «УАЗ» днём выехали из посёлка Большое Голоустное в сторону бухты Песчаная, несмотря на сильную непогоду. На озере разбушевалась метель, порывы ветра достигали 35 м/с. Группа в итоге сбилась с пути, а топливо в автомобиле уже было на исходе.
По переданным координатам от единой дежурно-диспетчерской службы спасателям не удалось сразу обнаружить людей.
Вечером 20 марта и ночью 21-го со льда Байкала во время метели спасатели вызволили ещё 14 человек.
Трёх пропавших туристов на Байкале нашли живыми
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Визг поросят привлёк внимание охраны
Поисковые работы продолжались 12 часов
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Пожилой водитель уже задерживался ранее за пьяную езду
Женщина надеялась на лёгкий доход
Убийство произошло после ссоры
Пенсионерке внушили, что ей помогут вернуть утраченные деньги
Инцидент произошёл возле посёлка Бараты
С огнём в Баратах боролись всем миром
Нападавший вооружился сразу двумя ножами
Израсходовано электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей
Ему грозит до 15 лет колонии
Всё происходящее в банке сняла видеокамера
Избиение мальчика попало над видео
На тушении работают в том числе пожарные-десантники