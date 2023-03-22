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Улан-удэнец отдаст автомобиль государству из-за пьяной езды

Улан-удэнец отдаст автомобиль государству из-за пьяной езды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём

Суды в Бурятии активно выносят решения о конфискации автомобилей у водителей, повторно пойманных на пьяной езде. На этот машины лишился 33-летний улан-удэнец.

В апреле 2019 года мужчина привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев.

Однако в декабре 2022 года он вновь сел за руль своего автомобиля в пьяном виде. Нарушителя остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию». Суд назначил виновному наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По решению суда автомобиль Toyota Windom, принадлежащий улан-удэнцу, конфискован и уйдёт в доход государства. Позже он будет выставлен на торги.

Решение суда уже вступило в законную силу.
водители алкогольное опьянение

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