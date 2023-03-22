В Бурятии пьяный дедушка устроил ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Пожилой водитель уже задерживался ранее за пьяную езду



Утром 21 марта в Заиграевском районе Бурятии пьяный пожилой водитель стал виновником ДТП, в котором пострадала женщина.



73-летний пенсионер сел за руль «Тойоты Виста», будучи в состоянии алкогольного опьянения. Следуя со стороны Эрхирика в направлении Улан-Удэ, во время разворота он врезался в «Ниссан Эксперт».



Осмотр медиков понадобился 30-летней пассажирке «Ниссана». Ей диагностировали ушиб, а после отпустили домой.



- Результат освидетельствования водителя «Тойоты Виста» составил 1,15 мг/л.

Установлено, что виновник ДТП ранее уже задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Теперь он будет подвергнут уголовному преследованию - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Отметим, накануне сотрудники ДПС задержали по всей республике 18 нетрезвых водителей.



