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В Бурятии пьяный дедушка устроил ДТП

В Бурятии пьяный дедушка устроил ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пожилой водитель уже задерживался ранее за пьяную езду

Утром 21 марта в Заиграевском районе Бурятии пьяный пожилой водитель стал виновником ДТП, в котором пострадала женщина.

73-летний пенсионер сел за руль «Тойоты Виста», будучи в состоянии алкогольного опьянения. Следуя со стороны Эрхирика в направлении Улан-Удэ, во время разворота он врезался в «Ниссан Эксперт».

Осмотр медиков понадобился 30-летней пассажирке «Ниссана». Ей диагностировали ушиб, а после отпустили домой.

- Результат освидетельствования водителя «Тойоты Виста» составил 1,15 мг/л.
Установлено, что виновник ДТП ранее уже задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Теперь он будет подвергнут уголовному преследованию - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Отметим, накануне сотрудники ДПС задержали по всей республике 18 нетрезвых водителей.

ДТП алкогольное опьянение

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