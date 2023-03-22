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Пенсионерка из Иркутской области лишилась полутора миллионов, поверив мошенникам

Пенсионерка из Иркутской области лишилась полутора миллионов, поверив мошенникам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина надеялась на лёгкий доход

64-летняя жительница Усть-Илимска стала жертвой аферистов.

К негативным последствиям привёл телефонный разговор с незнакомцем. Мужчина позвонил пенсионерке и предложил лёгкую прибыль. Далее в разговор вмешалась девушка, которая пообещала впечатляющий доход. Женщина после недолгих колебаний согласилась «инвестировать деньги в акции».

На следующий день на связь вышел самозваный брокер. Он помог установить на компьютере программу для наблюдения за торгами на бирже, параллельно наблюдая по видеосвязи за действиями потерпевшей. Она оформила несколько потребительских кредитов, а деньги перевела на продиктованные счета, после чего аферисты перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область мошенничество

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