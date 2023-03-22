Читинец топором зарубил приятеля

Убийство произошло после ссоры
21 марта в садоводческом товариществе в Центральном районе города Читы обнаружили тело убитого мужчины. По данному факту следственными органами СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.
По сообщению об особо тяжком преступлении на место выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая следователем следственного отдела по Центральному району города Читы. Следователь осмотрел место происшествия, а также тело мужчины.
Установлена личность погибшего, это 62-летний житель Читы. На его теле следователи обнаружили рубленые раны. Совместно с сотрудниками полиции следователи установили подозреваемого в убийстве. Им оказался местный житель 1987 года рождения.
По данным следствия, 20 марта в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый нанёс несколько ударов топором потерпевшему, который от полученных ранений скончался на месте. В ходе допроса 35-летний мужчина признался в содеянном и в ходе проверки показаний подробно рассказал следователям об обстоятельствах убийства.
- Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз. В ближайшее время подозреваемому мужчине будет предъявлено обвинение. Также следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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