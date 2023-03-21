Израсходовано электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей
В Иркутской области ангарские полицейские выявили нелегальную майнинговую ферму. Она была обустроена в коровнике. В загонах и гараже крестьянско-фермерского хозяйства было обнаружено более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты.
В 2022 году в полицию поступили жалобы на незаконное потребление электроэнергии крестьянско-фермерским хозяйством. Эти помещения арендовал 40-летний индивидуальный предприниматель.
- В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в марте 2023 года полицейскими совместно со специалистами электросетевой компании при содействии ОМОН в загонах для скота и гараже обнаружили и изъяли более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Общий объём бездоговорного потребления электроэнергии превысил 2,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Технику для майнинга полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».
В Иркутской области выявили незаконную майнинговую ферму в коровнике
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