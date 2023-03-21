В Бурятии произошли первые лесные пожары

На тушении работают в том числе пожарные-десантники



В Бурятии возникли первые в этом сезоне лесные пожары. Два возгорания обнаружили вчера, 20 марта, в Еравнинском районе.



- Причиной стал переход огня с земель иных категорий. Общая площадь составляет 10,5 га. Пожары локализованы, продолжаются работы по дотушиванию. На тушении работают 40 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано пять единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Пожароопасный сезон в Бурятии на сегодня открыт только в пределах Еравнинского лесничества. Там организован мониторинг за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, дежурят пункты диспетчерского управления и ответственные работники лесничеств в выходные и праздничные дни.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.



