Читинец угнал у собутыльника Toyota Probox

Угонщик завладел чужим автомобилем, пока его владелец спал



В полицию Читы обратился 53-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля Toyota Probox.



Мужчина приехал в гости к своему родственнику, припарковав машину во дворе дома. Во время застолья гость уснул, а проснувшись, не обнаружил автомобиль.



Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый читинец.



- Выяснилось, что злоумышленник, находясь в этой же компании, взял ключи от иномарки и дождавшись, пока владелец уснёт, завёл автомобиль и направился на нем в соседний микрорайон, где в последующем и оставил транспортное средство, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Угонщику избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль изъяли в технически исправном состоянии.



