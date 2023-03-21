Угонщик завладел чужим автомобилем, пока его владелец спал
В полицию Читы обратился 53-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля Toyota Probox.
Мужчина приехал в гости к своему родственнику, припарковав машину во дворе дома. Во время застолья гость уснул, а проснувшись, не обнаружил автомобиль.
Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый читинец.
- Выяснилось, что злоумышленник, находясь в этой же компании, взял ключи от иномарки и дождавшись, пока владелец уснёт, завёл автомобиль и направился на нем в соседний микрорайон, где в последующем и оставил транспортное средство, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Угонщику избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль изъяли в технически исправном состоянии.
Читинец угнал у собутыльника Toyota Probox
Происшествия, Фото:
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