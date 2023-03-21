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В Иркутске задержали супругов, торговавших героином

В Иркутске задержали супругов, торговавших героином
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Полицейские также изъяли маковую солому

Транспортные полицейские на железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский задержали семейную пару. Они занимались сбытом героина в городе.

Установлено, что ранее не судимые безработные иркутяне (41-летний мужчина и 43-летняя женщина) продали две разовые дозы героина за 1000 и 1500 рублей.

- При проведении обыска по месту жительства злоумышленников изъято около 0,4 грамма героина, уже подготовленного для сбыта, а также почти 150 грамм маковой соломы, которую задержанный мужчина собрал для личного употребления без цели сбыта в Иркутском районе, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено три уголовных дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору». В отношении мужчины возбудили ещё одно уголовное дело за незаконное приобретение и хранение маковой соломы.

Расследование продолжается.
наркотики героин

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