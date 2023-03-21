В Иркутске задержали супругов, торговавших героином

Полицейские также изъяли маковую солому



Транспортные полицейские на железнодорожной станции Иркутск-Пассажирский задержали семейную пару. Они занимались сбытом героина в городе.



Установлено, что ранее не судимые безработные иркутяне (41-летний мужчина и 43-летняя женщина) продали две разовые дозы героина за 1000 и 1500 рублей.



- При проведении обыска по месту жительства злоумышленников изъято около 0,4 грамма героина, уже подготовленного для сбыта, а также почти 150 грамм маковой соломы, которую задержанный мужчина собрал для личного употребления без цели сбыта в Иркутском районе, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено три уголовных дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору». В отношении мужчины возбудили ещё одно уголовное дело за незаконное приобретение и хранение маковой соломы.



Расследование продолжается.

