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На Байкале во время непогоды спасли 14 туристов, ещё трое пропали

На Байкале во время непогоды спасли 14 туристов, ещё трое пропали
Происшествия,  Фото:БПСО
Сразу несколько туристических групп потеряли дорогу из-за сильной метели

Сильный ветер и снегопад бушевали на Байкале вечером 20 марта и ночью 21-го. Порывы ветра на озере достигали 30-35 м/с. Однако некоторые водители и руководители туристических групп не прислушались к прогнозу о резком ухудшению погоды и вышли на лёд. Всем им предсказуемо потребовалась помощь байкальских спасателей, рассказали в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Так, вечером 20 марта спасатели выдвинулись в Ольхонский район в пролив Малого Моря озера Байкал.

- Водитель автомобиля сообщил, что не может продолжать движение из-за сильного ветра. Около получаса ушло на поиски. Спасатели зафиксировали машину на льду с помощью строп, чтобы её не унесло, и транспортировали мужчину до берега, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

 
В 22:50 спасатели направились на поиски группы из пяти человек. Они сообщили, что находятся между Портом Байкал и Листвянкой в автомобиле «Хонда Степвагон» и не могут найти дорогу из-за метели и сильнейшего ветра. В машине уже заканчивался бензин.

Спасатели нашли туристов в 23:35. Их сопроводили до Листвянки.

21 марта во втором часу ночи поступили ещё два сообщения о нуждающихся в помощи двух групп туристов в районе Больших Котов и Большого Голоустного.

Так, восемь человек ожидали помощи в автомобиле Mitsubishi Delica в районе посёлка Большие Коты. Они сбились с пути и не могли продолжать движение во время метели. Спасатели обнаружили людей и транспортировали до туристической базы в падь Черную.

Ещё три человека на автомобиле «УАЗ» днём выехали из посёлка Большое Голоустное в сторону бухты Песчаная и также потерялись на льду из-за плохих погодных условий. Топливо в автомобиле было на исходе.

По переданным координатам спасателям не удалось обнаружить людей. Их поиски продолжаются.

- Движение на озере Байкал допускается исключительно по действующей Ольхонской ледовой переправе. При получении неблагоприятного прогноза погоды движение на ней прекращается. Это обязательное условие, обеспечивающее безопасность участников дорожного движения, - призывают в МЧС.

Байкал спасательная операция

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