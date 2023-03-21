Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
В Балаганском районе Иркутской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконной охоте. Он застрелил косулю.
- В декабре 2022 года в лесу вблизи деревни Тарасовск 40-летний житель посёлка Усть-Уда застрелил одну косулю. При этом разрешающих документов у него не было. По оценкам экспертов, ущерб, причинённый охотничьим ресурсам, составил 120 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Утверждённый прокурором обвинительный акт направлен в суд для принятия решения по существу.
Браконьеру грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы.
Застреливший косулю житель Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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