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Застреливший косулю житель Иркутской области предстанет перед судом

Застреливший косулю житель Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

В Балаганском районе Иркутской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконной охоте. Он застрелил косулю.

- В декабре 2022 года в лесу вблизи деревни Тарасовск 40-летний житель посёлка Усть-Уда застрелил одну косулю. При этом разрешающих документов у него не было. По оценкам экспертов, ущерб, причинённый охотничьим ресурсам, составил 120 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Утверждённый прокурором обвинительный акт направлен в суд для принятия решения по существу.

Браконьеру грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы. 
браконьерство

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