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Под Ангарском 17-летний пьяный водитель устроил гонки с полицией

Происшествия, 
Юноша дал по «газам», когда автоинспекторы попросили его остановиться

В селе Одинск Ангарского городского округа Иркутской области 17-летний пьяный юноша устроил гонки с полицейскими.

В ходе патрулирования сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Toyota Mark II. Однако водитель проигнорировал требования и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Спустя некоторое время дорожные полицейские задержали лихача. Им оказался 17-летний местный житель с явными признаками опьянения.

- На место инцидента немедленно была вызваны родители юноши. В присутствии законного представителя дорожные полицейские составили административный материал, в ходе которого парня отстранили от управления. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения подросток отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На юношу составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Кроме того, полицейские дадут правовую оценку действиям матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына.

ГИБДД алкогольное опьянение

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