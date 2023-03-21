Под Ангарском 17-летний пьяный водитель устроил гонки с полицией

Юноша дал по «газам», когда автоинспекторы попросили его остановиться



В селе Одинск Ангарского городского округа Иркутской области 17-летний пьяный юноша устроил гонки с полицейскими.



В ходе патрулирования сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Toyota Mark II. Однако водитель проигнорировал требования и, увеличив скорость, попытался скрыться.



Спустя некоторое время дорожные полицейские задержали лихача. Им оказался 17-летний местный житель с явными признаками опьянения.



- На место инцидента немедленно была вызваны родители юноши. В присутствии законного представителя дорожные полицейские составили административный материал, в ходе которого парня отстранили от управления. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения подросток отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На юношу составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



Кроме того, полицейские дадут правовую оценку действиям матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына.



