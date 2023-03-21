Улан-удэнцу, сбившему пешехода, условный срок заменили на реальный

Пешехода сбил пьяный водитель



Прокуратура добилась в Верховном суде Бурятии назначения реального лишения свободы 45-летнему улан-удэнцу, который пьяным сбил пешехода на «зебре».



ДТП произошло в августе 2021 года в 111 микрорайоне Улан-Удэ. Мужчина сел за руль, будучи пьяным. На дороге ехавший перед ним автомобилист остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить молодого человека. Сам же пьяный водитель не затормозил и в итоге сбил пешехода. Пострадавший получил тяжёлые травмы.



В январе районный суд назначил виновнику ДТП пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также суд лишил его водительских прав на два года.



Государственный обвинитель не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке.



- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора, исключил указание об условном осуждении и назначил пять лет лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

