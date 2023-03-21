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Улан-удэнцу, сбившему пешехода, условный срок заменили на реальный

Улан-удэнцу, сбившему пешехода, условный срок заменили на реальный
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пешехода сбил пьяный водитель

Прокуратура добилась в Верховном суде Бурятии назначения реального лишения свободы 45-летнему улан-удэнцу, который пьяным сбил пешехода на «зебре».

ДТП произошло в августе 2021 года в 111 микрорайоне Улан-Удэ. Мужчина сел за руль, будучи пьяным. На дороге ехавший перед ним автомобилист остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить молодого человека. Сам же пьяный водитель не затормозил и в итоге сбил пешехода. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

В январе районный суд назначил виновнику ДТП пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также суд лишил его водительских прав на два года.

Государственный обвинитель не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке.

- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора, исключил указание об условном осуждении и назначил пять лет лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
ДТП суд

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