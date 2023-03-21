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В Улан-Удэ пассажиры дебоширят в трамваях

В Улан-Удэ пассажиры дебоширят в трамваях
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Неадекватных пассажиров задержали росгвардейцы

На днях в Улан-Удэ дважды срабатывали кнопки тревожной сигнализации в трамваях. На место для задержания неадекватных пассажиров выезжали сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Так, вечером тревожная кнопка сработала в трамвае на остановке общественного транспорта «БНЦ». В вагоне пьяный пассажир отказался платить кондуктору. Кроме того, он дебошир нецензурно выражался, закидывал ноги на сиденье, не реагируя на замечания.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в полицию. 33-летний улан-удэнец оказался злостным нарушителем общественного порядка, он не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Через день на остановке общественного транспорта «Русский драматический театр» из трамвая росгвардейцы вывели 39-летнего пьяного мужчину. Он отказывался оплачивать проезд, мешал работе кондуктора и приставал к другим пассажирам. Документов у хулигана при себе не оказалось, и его доставили в полицию.Там выяснилось, что ранее мужчина также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и появление в нетрезвом виде в общественных местах.

Обоим нарушителям грозит административная ответственность и штрафы.

В Улан-Удэ кнопками тревожной сигнализации оснащены более 100 единиц общественного транспорта и карет скорой медицинской помощи.
Росгвардия трамвай

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