Неадекватных пассажиров задержали росгвардейцы
На днях в Улан-Удэ дважды срабатывали кнопки тревожной сигнализации в трамваях. На место для задержания неадекватных пассажиров выезжали сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Так, вечером тревожная кнопка сработала в трамвае на остановке общественного транспорта «БНЦ». В вагоне пьяный пассажир отказался платить кондуктору. Кроме того, он дебошир нецензурно выражался, закидывал ноги на сиденье, не реагируя на замечания.
Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в полицию. 33-летний улан-удэнец оказался злостным нарушителем общественного порядка, он не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Через день на остановке общественного транспорта «Русский драматический театр» из трамвая росгвардейцы вывели 39-летнего пьяного мужчину. Он отказывался оплачивать проезд, мешал работе кондуктора и приставал к другим пассажирам. Документов у хулигана при себе не оказалось, и его доставили в полицию.Там выяснилось, что ранее мужчина также неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и появление в нетрезвом виде в общественных местах.
Обоим нарушителям грозит административная ответственность и штрафы.
В Улан-Удэ кнопками тревожной сигнализации оснащены более 100 единиц общественного транспорта и карет скорой медицинской помощи.
В Улан-Удэ пассажиры дебоширят в трамваях
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пешехода сбил пьяный водитель
Неадекватных пассажиров задержали росгвардейцы
Возбуждено уголовное дело
Мужчина поверил липовым сотрудникам банка
19-летняя воровка вынесла сотовые телефоны и украшения
Аферисты внушили жертве, что на её имя пытаются оформить кредит
На рабочем месте погиб составитель поездов
Мошенник не давал жертве опомниться и занял и мобильный, и стационарный телефон
Им предложили купить топливо по выгодной цене
Здания осмотрели специалисты-взрывотехники Росгвардии
Молодой человек выполнял непонятные манёвры перед полицейскими
Мужчина перевёл деньги с её банковской карты на свою
Он попался на мошеннической схеме с подменой дорогих вещей
Возникла неисправность в тормозной системе
Родителей в момент происшествия не было дома