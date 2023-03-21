Возбуждено уголовное дело
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели мальчика, получившего ожоги при пожаре жилого дома в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района.
По данным следствия, 16 марта около 12 часов загорелся частный жилой дом. При тушении пожара из огня удалось эвакуировать двух человек, в том числе четырёхлетнего мальчика, который получил ожог всей поверхности тела. Ребёнок скончался на следующий день в больнице.
По мнению следователей, смерть ребёнка явилась небрежным отношением к безопасности взрослых.
- Следователи провели комплекс неотложных следственных действий. С участием специалистов и криминалистической техники проведён осмотр места происшествия, по результатам которого назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье скончался мальчик, получивший обширные ожоги на пожаре
Происшествия, Фото:
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