Мужчина поверил липовым сотрудникам банка
В Иркутской области авиатехник перевёл мошенникам почти 2 миллиона рублей, взятых в кредит.
30-летний житель Новосибирска приехал в Братск в служебную командировку. 11 марта ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась работником банка. Она рассказала о том, что мошенники якобы пытались взломать его личный кабинет и оформить кредит в 1,9 млн рублей.
Затем его связали с якобы сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец продолжил вводить мужчину в заблуждение. В результате чего он взял кредит, обналичил деньги и перевёл на продиктованные счета.
- Позвонила девушка, представившись сотрудником банка и сказала, что на меня оформлен кредит на большую сумму. Далее она перевела меня на «сотрудника службы безопасности», который сказал, что мне надо приехать в банк снять деньги, чтобы погасить данный кредит. Я поехал, получил наличными сумму. И следуя его инструкциям, перевёл деньги на три счёта. После этого на связь со мной он не выходил, - рассказал полицейским мужчина.
В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Иркутской области авиатехник перевёл мошенникам 2 млн
Происшествия, Фото:
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