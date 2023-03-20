Мужчина перевёл деньги с её банковской карты на свою
В Забайкальском крае 26-летний житель Читинского района украл с банковской карты знакомой детской пособие. Недавно мужчина предстал перед судом.
Всё произошло в декабре 2022 года, когда мужчина гостил у знакомой жительницы села Улеты. Воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, он с помощью её сотового телефона перевёл на свой банковский счёт пять тысяч рублей – пособие на детей, которое получила многодетная мать.
В этот же день, обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. По горячим следам подозреваемого задержали, а затем заключили под стражу.
- В ходе предварительного следствия и рассмотрения дела в суде обвиняемый свою причастность к совершению преступления полностью отрицал. ОЛднако сторона обвинения представила суду доказательства, опровергающие его позицию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Суд с учётом рецидива отменил мужчине условно-досрочное освобождение от наказания за аналогичное преступление. Теперь он отправится на четыре года в исправительную колонию особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Забайкалец украл у многодетной матери пособие
Происшествия, Фото:
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