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Забайкалец украл у многодетной матери пособие

Забайкалец украл у многодетной матери пособие
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина перевёл деньги с её банковской карты на свою

В Забайкальском крае 26-летний житель Читинского района украл с банковской карты знакомой детской пособие. Недавно мужчина предстал перед судом.

Всё произошло в декабре 2022 года, когда мужчина гостил у знакомой жительницы села Улеты. Воспользовавшись временным отсутствием хозяйки, он с помощью её сотового телефона перевёл на свой банковский счёт пять тысяч рублей – пособие на детей, которое получила многодетная мать.

В этот же день, обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. По горячим следам подозреваемого задержали, а затем заключили под стражу.

- В ходе предварительного следствия и рассмотрения дела в суде обвиняемый свою причастность к совершению преступления полностью отрицал. ОЛднако сторона обвинения представила суду доказательства, опровергающие его позицию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд с учётом рецидива отменил мужчине условно-досрочное освобождение от наказания за аналогичное преступление. Теперь он отправится на четыре года в исправительную колонию особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
кража

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