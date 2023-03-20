Он попался на мошеннической схеме с подменой дорогих вещей
В Улан-Удэ работник пункта выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина попался на подмене товаров.
Полиция задержала 20-летнего молодого человека, работающего в ПВЗ в Октябрьском районе. Он заказывал товары от имени других людей, а затем в своём пункте выдачи вынимал фирменные вещи и на их место клал дешёвые.
- Молодой человек, трудоустроившийся в пункт выдачи заказов в июле 2022 года, с августа по декабрь от имени вымышленных людей оформлял заявки на товар: как правило, брендовую одежду. Вещи он в последующем забирал себе, подменяя отправленные товары более дешёвыми и возвращая поставщику по причине ненадлежащего качества. Среди заказанных вещей были также дорогостоящие сумки, солнцезащитные очки за 32 тысячи рублей, зубная паста, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Представители интернет-магазина заподозрили неладное в связи с частными возвратами и начали проверку. Тогда и вскрылся факт подмены.
Улан-удэнскому пункту выдачи заказов был предъявлен счёт на сумму 181,5 тысяч рублей. Местный предприниматель, в свою очередь, обратился в полицию.
На молодого работника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Часть вещей, полученных обманом, у него дома изъяли. Оставшуюся сумму ущерба – 113 тысяч рублей – он вернул.
Отметим, ранее к уголовной ответственности 20-летний горожанин не привлекался. Он заявил, что раскаялся в содеянном.
В Улан-Удэ сотрудник пункта выдачи заказов обманул магазин на 181 тысячу рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина перевёл деньги с её банковской карты на свою
Он попался на мошеннической схеме с подменой дорогих вещей
Возникла неисправность в тормозной системе
Родителей в момент происшествия не было дома
О ситуации рассказали в УГИБДД
Следователи начали доследственную проверку
Во время кражи водители спали
На мужчин возбудили уголовное дело
Клещ укусил пятилетнего ребёнка
Антилидером стал Еравнинский район
Водитель по счастливой случайности не пострадал
Молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров
Водитель был госпитализирован
Мужчине назначили обязательные работы
Редко, но всё-таки попадаются фальшивые иностранные купюры