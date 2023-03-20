В Улан-Удэ сотрудник пункта выдачи заказов обманул магазин на 181 тысячу рублей

Он попался на мошеннической схеме с подменой дорогих вещей



В Улан-Удэ работник пункта выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина попался на подмене товаров.



Полиция задержала 20-летнего молодого человека, работающего в ПВЗ в Октябрьском районе. Он заказывал товары от имени других людей, а затем в своём пункте выдачи вынимал фирменные вещи и на их место клал дешёвые.



- Молодой человек, трудоустроившийся в пункт выдачи заказов в июле 2022 года, с августа по декабрь от имени вымышленных людей оформлял заявки на товар: как правило, брендовую одежду. Вещи он в последующем забирал себе, подменяя отправленные товары более дешёвыми и возвращая поставщику по причине ненадлежащего качества. Среди заказанных вещей были также дорогостоящие сумки, солнцезащитные очки за 32 тысячи рублей, зубная паста, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Представители интернет-магазина заподозрили неладное в связи с частными возвратами и начали проверку. Тогда и вскрылся факт подмены.



Улан-удэнскому пункту выдачи заказов был предъявлен счёт на сумму 181,5 тысяч рублей. Местный предприниматель, в свою очередь, обратился в полицию.



На молодого работника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Часть вещей, полученных обманом, у него дома изъяли. Оставшуюся сумму ущерба – 113 тысяч рублей – он вернул.



Отметим, ранее к уголовной ответственности 20-летний горожанин не привлекался. Он заявил, что раскаялся в содеянном.



