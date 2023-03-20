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Самолёт из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске

Самолёт из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Возникла неисправность в тормозной системе

Самолёт Airbus A330-343X, летевший из Владивостока в Москву (Шереметьево), совершил аварийную посадку в Иркутске. Произошло это 19 марта около 5 часов 30 минут по местному времени.

Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность судна, а именно высокое давление в тормозной системе.

Следователи проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта» УК РФ.

- На борту самолёта находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. Проведён осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.


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