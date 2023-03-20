Возникла неисправность в тормозной системе
Самолёт Airbus A330-343X, летевший из Владивостока в Москву (Шереметьево), совершил аварийную посадку в Иркутске. Произошло это 19 марта около 5 часов 30 минут по местному времени.
Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность судна, а именно высокое давление в тормозной системе.
Следователи проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта» УК РФ.
- На борту самолёта находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. Проведён осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Самолёт из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске
Происшествия, Фото:
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