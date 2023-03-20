Самолёт из Владивостока аварийно приземлился в Иркутске

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Возникла неисправность в тормозной системе



Самолёт Airbus A330-343X, летевший из Владивостока в Москву (Шереметьево), совершил аварийную посадку в Иркутске. Произошло это 19 марта около 5 часов 30 минут по местному времени.



Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность судна, а именно высокое давление в тормозной системе.



Следователи проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта» УК РФ.



- На борту самолёта находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. Проведён осмотр места происшествия, опрошены члены экипажа, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.





