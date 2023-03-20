В Иркутской области на пожаре погиб мальчик и пострадала девочка













В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара, унёсшего жизнь пятилетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Трагедия произошла 17 марта в доме по улице Профсоюзная, где загорелась квартира. В результате пожара погиб пятилетний мальчик. Его восьмилетней сестре удалось спастись, при этом девочка получила ожоги.По предварительной версии, причиной пожара могла послужить детская шалость. Отец находился на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних.- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается,- сообщили в пресс-службе следственного управления.На место выезжала и.о. Усть-Илимского межрайонного прокурора Татьяна Миронова. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности и защите прав детей. Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК.