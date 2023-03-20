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В Бурятии большинство погибших на дорогах не были пристёгнуты

В Бурятии большинство погибших на дорогах не были пристёгнуты
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
О ситуации рассказали в УГИБДД

В Бурятии выросло число автоаварий и погибших в них. За январь и февраль зарегистрировано 115 ДТП (на 50% больше, чем годом ранее). Они унесли жизни 12 человек; ещё 162 человека получили травмы.

При этом из 12 погибших на дорогах республики семь человек не были пристёгнуты.

- Одной из основных причин гибели и получения тяжких телесных повреждений водителями и пассажирами транспортных средств в результате ДТП является пренебрежение в использовании ремней безопасности и детских удерживающими устройствами, - подчеркнул заместитель начальника УГИБДД МВД по Бурятии полковник полиции Алексей Беликов.

Также за два месяца в авариях пострадали 33 человека, не пристёгнутые ремнями безопасности. Среди них четверо детей.

 
С 20 по 27 марта в Бурятии пройдёт социальная кампания «Пристегнись!». На дорогах запланированы дополнительные рейды.

Справка:

За нарушение правил перевозки юных пассажиров предусмотрена административная ответственность по ч.3 статьи 12.23 КоАП. Штрафная санкция составляет 3 тысячи рублей. Пренебрежение ремнем безопасности влечет административную ответственность по статье 12.6 КоАП с наложением штрафа в размере 1 тысячи рублей.
ДТП смерть

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