Во время кражи водители спали
В Ангарске следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, тайком сливавших топливо с машин дальнобойщиков. Обвиняемым вменяется совершение пяти краж по предварительному сговору.
По данным следствия, два ранее судимых за хищения ангарчанина в июле и августе 2022 года по ночам ездили по пригородным дорогам и выискивали стоящие на парковках грузовики. Пока водители большегрузов отдыхали, преступники сливали дизельное топливо. Для этого у фигурантов имелись канистры, шланги и прочие приспособления. Топливо затем сдавали в пункты приёма, а доход делили.
Всего таким образом они похитили свыше двух тысяч литров, причинив ущерб физическим лицам и организациям на сумму более 150 тысяч рублей.
- Определив категорию пострадавших, оперативники городского управления МВД решили сработать на опережение. Они выставили засады в районах парковочных мест дальнобойщиков и стали ждать. Грамотные действия сыщиков дали положительные результаты. Спустя несколько дней подозреваемые были задержаны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Двое ангарчан сливали топливо с припаркованных большегрузов
Происшествия, Фото:
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