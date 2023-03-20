В Бурятии двое браконьеров выловили омулей на 102 тысячи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

На мужчин возбудили уголовное дело



В акватории озера Байкал в районе города Северобайкальска задержали двух местных жителей 43 и 36 лет. Мужчины при помощи двух рыболовных сетей общей длиной около 120 метров выловили омуль. Отметим, рыболовными сетями ловить рыбу запрещено.



Нарушителей поймали в ходе рейда сотрудники транспортной полиции и рыбоохраны.



Общая сумма ущерба составила почти 102 тысячи рублей.



- Незаконная добыча водных биологических ресурсов сетями с причинением крупного ущерба, совершённая группой лиц по предварительному сговору, несёт уголовную ответственность по ч.3 ст. 256 УК РФ, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы, либо штраф до одного миллиона рублей.

