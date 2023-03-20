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В Бурятии двое браконьеров выловили омулей на 102 тысячи

В Бурятии двое браконьеров выловили омулей на 102 тысячи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
На мужчин возбудили уголовное дело

В акватории озера Байкал в районе города Северобайкальска задержали двух местных жителей 43 и 36 лет. Мужчины при помощи двух рыболовных сетей общей длиной около 120 метров выловили омуль. Отметим, рыболовными сетями ловить рыбу запрещено.

Нарушителей поймали в ходе рейда сотрудники транспортной полиции и рыбоохраны.

Общая сумма ущерба составила почти 102 тысячи рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов сетями с причинением крупного ущерба, совершённая группой лиц по предварительному сговору, несёт уголовную ответственность по ч.3 ст. 256 УК РФ, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы, либо штраф до одного миллиона рублей.
омуль браконьерство

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