На мужчин возбудили уголовное дело
В акватории озера Байкал в районе города Северобайкальска задержали двух местных жителей 43 и 36 лет. Мужчины при помощи двух рыболовных сетей общей длиной около 120 метров выловили омуль. Отметим, рыболовными сетями ловить рыбу запрещено.
Нарушителей поймали в ходе рейда сотрудники транспортной полиции и рыбоохраны.
Общая сумма ущерба составила почти 102 тысячи рублей.
- Незаконная добыча водных биологических ресурсов сетями с причинением крупного ущерба, совершённая группой лиц по предварительному сговору, несёт уголовную ответственность по ч.3 ст. 256 УК РФ, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы, либо штраф до одного миллиона рублей.
В Бурятии двое браконьеров выловили омулей на 102 тысячи
Происшествия, Фото:
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