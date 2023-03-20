Водитель по счастливой случайности не пострадал
20 марта в Бодайбинском районе Иркутской области опрокинулся бензовоз, сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
По предварительной информации, около 10 часов утра вблизи посёлка Мамакан 36-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание бензовоза Man.
- Ехал сюда седьмой час. Спускался здесь, на берегу речки юзом соскользнул прицеп и перевернулся. Сначала прицеп поднялся, а потом «голова», - рассказал водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал. Информация о розливе топлива уточняется.
Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
В Иркутской области опрокинулся бензовоз
Происшествия, Фото:
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