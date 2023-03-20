В Иркутской области опрокинулся бензовоз

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель по счастливой случайности не пострадал



20 марта в Бодайбинском районе Иркутской области опрокинулся бензовоз, сообщили в Главном управлении МВД России по региону.



По предварительной информации, около 10 часов утра вблизи посёлка Мамакан 36-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание бензовоза Man.



- Ехал сюда седьмой час. Спускался здесь, на берегу речки юзом соскользнул прицеп и перевернулся. Сначала прицеп поднялся, а потом «голова», - рассказал водитель.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал. Информация о розливе топлива уточняется.



Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.



