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В Иркутской области опрокинулся бензовоз

В Иркутской области опрокинулся бензовоз
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель по счастливой случайности не пострадал

20 марта в Бодайбинском районе Иркутской области опрокинулся бензовоз, сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

По предварительной информации, около 10 часов утра вблизи посёлка Мамакан 36-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание бензовоза Man.

- Ехал сюда седьмой час. Спускался здесь, на берегу речки юзом соскользнул прицеп и перевернулся. Сначала прицеп поднялся, а потом «голова», - рассказал водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал. Информация о розливе топлива уточняется.

Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.

ДТП бензовоз

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