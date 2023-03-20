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В Ангарске вновь задержали дроппера

В Ангарске вновь задержали дроппера
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров

В Ангарске сотрудники полиции задержали очередного дроппера - человека, который занимается обналичиванием украденных мошенниками денег.

Мошенники обманули 85-летнюю местную жительницу, использовав избитую схему обмана. Позвонивший мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о дочери пожилой женщины, якобы устроившей ДТП. Для того, чтобы не возбуждать уголовное дело, он потребовал у пенсионерки 2 миллиона рублей. Однако такой суммы у пожилой женщины не оказалась, и она предложила звонившему 380 тысяч рублей.

Согласившись, мошенник заставил ангарчанку передать деньги курьеру, через некоторое время перестал выходить на связь.

Оперативники установили личность курьера и по горячим следам задержали его. 23-летний житель Иркутского района сразу же сознался в содеянном. Со слов задержанного, он получал 15 процентов от суммы полученных средств за их перевод на указанные счета.

- Нужно было приезжать на адрес, забирать деньги и закидывать на карту. Всё общение производилось в «Телеграме». Полностью раскаиваюсь в содеянном. Никому не советую заниматься такой ерундой, - сказал на допросе задержанный молодой человек. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению иных подобных преступлений.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе также в Ангарске задержали дроппера. Он забрал у 73-летней пенсионерки около 200 тысяч рублей.

мошенничество

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