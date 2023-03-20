В Ангарске вновь задержали дроппера



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению иных подобных преступлений.







Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе



Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе также в Ангарске задержали дроппера . Он забрал у 73-летней пенсионерки около 200 тысяч рублей.

В Ангарске сотрудники полиции задержали очередного дроппера - человека, который занимается обналичиванием украденных мошенниками денег.Мошенники обманули 85-летнюю местную жительницу, использовав избитую схему обмана. Позвонивший мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о дочери пожилой женщины, якобы устроившей ДТП. Для того, чтобы не возбуждать уголовное дело, он потребовал у пенсионерки 2 миллиона рублей. Однако такой суммы у пожилой женщины не оказалась, и она предложила звонившему 380 тысяч рублей.Согласившись, мошенник заставил ангарчанку передать деньги курьеру, через некоторое время перестал выходить на связь.Оперативники установили личность курьера и по горячим следам задержали его. 23-летний житель Иркутского района сразу же сознался в содеянном. Со слов задержанного, он получал 15 процентов от суммы полученных средств за их перевод на указанные счета.- Нужно было приезжать на адрес, забирать деньги и закидывать на карту. Всё общение производилось в «Телеграме». Полностью раскаиваюсь в содеянном. Никому не советую заниматься такой ерундой, - сказал на допросе задержанный молодой человек.