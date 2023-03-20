В Бурятии почти вдвое сократилось число поддельных денег

Редко, но всё-таки попадаются фальшивые иностранные купюры



В 2022 году в Бурятии специалисты банков обнаружили 34 поддельные российские банкноты. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году — тогда выявили 62 поддельные банкноты, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.



Две трети всех фальшивок имитировали купюры самого крупного номинала — 5000 рублей (23 штуки). Кроме них, выявлены фальшивки номиналом 2000 рублей (4 штуки) и 1000 рублей (7 штук).



Редко, но всё-таки попадаются кассирам банков фальшивые иностранные купюры. В 2021 году это были подделки китайской валюты (две банкноты по 50 юаней), в 2022 году — американской (одна банкнота номиналом 100 долларов).



- Хотя с каждым годом число поддельных банкнот в республике снижается, терять бдительность нельзя. Особую осторожность нужно проявлять, если вы продаете что-то с рук или получаете сдачу в мелких магазинах, киосках, на рынках. Проверять стоит не менее трёх, а лучше четыре-пять защитных элементов. Научиться проверке поможет специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России», — рекомендовал заместитель управляющего Нацбанком Бурятии Виталий Пономарёв.



Он также напомнил, что в комплекс признаков подлинности российских банкнот входит целый ряд защитных элементов, которые легко проверить на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. В частности, если посмотреть купюру на просвет, то будут видны защитная нить, микроотверстия, водяной знак с более светлыми участками внутри, чем вокруг знака. При наклоне купюры появляются скрытые изображения — цветные полосы, буквы РР (то есть аббревиатура слов «российский рубль»). На ощупь чувствуется эмблема Банка России, штрихи по краям банкноты.

