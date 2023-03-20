Девочка сломала ногу
Администрация Заиграевского района Бурятии выплатила компенсацию морального вреда девочке, получившей травму на улице. В июле 2021 года в посёлке Заиграево на девятилетнего ребёнка рухнули перила. Девочка получила перелом ноги.
- Конструкция была установлена в соответствии с муниципальным контрактом по ремонту автомобильных дорог, заключенным между комитетом по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации Заиграевского района и строительной организацией. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с районной администрации морального вреда в пользу несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
При рассмотрении гражданского дела была проведена экспертиза. Она установила, что «между ненадлежащим строительством перильного ограждения и его падением на ребёнка имеется причинно-следственная связь».
Суд требования прокурора удовлетворил, с администрации Заиграевского района взысканы 200 тысяч рублей.
На сегодня деньги выплачены семье пострадавшей девочки.
В Бурятии выплатили компенсацию девочке, на которую упали перила
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