В Бурятии выплатили компенсацию девочке, на которую упали перила

Девочка сломала ногу



Администрация Заиграевского района Бурятии выплатила компенсацию морального вреда девочке, получившей травму на улице. В июле 2021 года в посёлке Заиграево на девятилетнего ребёнка рухнули перила. Девочка получила перелом ноги.



- Конструкция была установлена в соответствии с муниципальным контрактом по ремонту автомобильных дорог, заключенным между комитетом по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации Заиграевского района и строительной организацией. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с районной администрации морального вреда в пользу несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



При рассмотрении гражданского дела была проведена экспертиза. Она установила, что «между ненадлежащим строительством перильного ограждения и его падением на ребёнка имеется причинно-следственная связь».



Суд требования прокурора удовлетворил, с администрации Заиграевского района взысканы 200 тысяч рублей.



На сегодня деньги выплачены семье пострадавшей девочки.





