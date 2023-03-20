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В Иркутской области 87 раз горели автомобили

В Иркутской области 87 раз горели автомобили
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
63 автомобиля пострадали от огня с начала года из-за короткого замыкания

В Иркутской области с начала 2023 года зарегистрировано 87 пожаров на автотранспорте. В основном, эти пожары происходили в черте населённых пунктов. Самой распространённой причиной возгораний автомобилей стало короткое замыкание. По электротехническим причинам произошло 63 пожара. Пик возгораний пришёлся на самые морозные дни, когда автолюбители для обогрева своего транспорта активно пользовались различными электронагревательными приборами.

8 пожаров в автомобилях произошло по причине неисправности узлов и агрегатов автомобиля. Из-за неосторожного обращения с огнём случилось 3 пожара на автотранспорте, 13 пожаров возникло вследствие поджога.

- Соблюдение правил пожарной безопасности, своевременный осмотр машины, электропроводки и устранение обнаруженных неполадок позволит предотвратить пожар. Обратите внимание на чистоту двигателя. На нём не должно быть легко воспламеняющихся масляных пятен. Не храните также промасленных тряпок под капотом. Важно обращать внимание на посторонние запахи, появившиеся в автомобиле, типа дыма, бензина, тлеющей изоляции или пластмассы. Заметив эти признаки и тем более возгорание, нужно немедленно прекратить движение, выключить зажигание, помочь пассажирам покинуть салон и осмотреть машину. Это серьёзный сигнал возможного возгорания электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В машине необходимо иметь огнетушитель, при этом держать его в легкодоступном месте, чтобы суметь быстро им воспользоваться при возникновении опасности. Как показала практика, наиболее эффективными при тушении загораний в автомобилях являются углекислотные огнетушители.
Иркутская область пожар

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