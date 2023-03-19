В Бурятии в ДТП пострадал мужчина

Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу



18 марта на 387 км федеральной трассы вблизи села Таловка Прибайкальского района произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля: легковой и грузовой. Об этом сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



В результате аварии пострадал водитель легковой машины. Мужчина доставлен в республиканскую клиническую больницу.



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