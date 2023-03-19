Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу
18 марта на 387 км федеральной трассы вблизи села Таловка Прибайкальского района произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля: легковой и грузовой. Об этом сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
В результате аварии пострадал водитель легковой машины. Мужчина доставлен в республиканскую клиническую больницу.
В Бурятии в ДТП пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 19.03.2023
Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу
Происшествия, 18.03.2023
Дело о похищении одной банки пива дошло до суда
В нём ехали трое людей
Залезший в квартиру ночью молодой человек напал на женщину, чтобы она не кричала
Изначально сотрудники полиции искали другого потерявшегося человека
Мошенники провернули банальную схему с «безопасным счётом»
А перед этим бил его ножом
Суд усмотрел в их действиях сговор
Он нанёс ущерб в почти полмиллиона рублей
На шестилетнего ребёнка во время прогулки напала бездомные собаки
ЧП произошло на улице Сахьяновой
Двое из них перевели по два миллиона рублей
Пожар произошёл ночью
Работница магазина оказала сопротивление
Субсидия выделялась на создание дополнительных детских мест