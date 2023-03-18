Улан-удэнец ограбил прохожего ради банки пива за 50 рублей

Дело о похищении одной банки пива дошло до суда



В Улан-Удэ суд вынес приговор уличному грабителю, который напал на пожилого прохожего. Целью нападавшего была банка крепкого дешёвого пива, которая стоит 49 рублей 80 копеек.



Инцидент произошёл около 16 часов, когда пенсионер вышел из супермаркета «Абсолют» на улице Сахьяновой. В неплотном пакете он нёс две банки только что купленного пива. Внезапно его стал преследовать некий мужчина – он перешёл вслед за ним дорогу и всё время шёл за спиной по пути домой.



«Зачем ты за мной идёшь?» - остановился и спросил пенсионер. В ответ неизвестный попросил угостить его пивом. Пожилой горожанин дарить свою покупку не стал. Но когда он уже дошёл до своего подъезда, незнакомец силой выхватил из пакета одну банку. При этом он ударил пенсионера рукой.



Пиво грабитель тут же выпил на месте, а затем убежал.



Пожилой мужчина, которого шокировало произошедшее, обратился в полицию. Вскоре подозреваемого нашли и задержали. На него возбудили уголовное дело о грабеже.



Дело о банке пива дошло до суда. На судебном заседании мужчина вину признал полностью и заявил, что раскаивается.



Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Теперь грабитель встал на учёт в уголовно-исполнительной инспекции, он обязан раз в квартал являться на регистрацию и не может менять место жительства без уведомления.



