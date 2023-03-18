18 марта

17 марта

Популярное

Улан-удэнец ограбил прохожего ради банки пива за 50 рублей

Улан-удэнец ограбил прохожего ради банки пива за 50 рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дело о похищении одной банки пива дошло до суда

В Улан-Удэ суд вынес приговор уличному грабителю, который напал на пожилого прохожего. Целью нападавшего была банка крепкого дешёвого пива, которая стоит 49 рублей 80 копеек.

Инцидент произошёл около 16 часов, когда пенсионер вышел из супермаркета «Абсолют» на улице Сахьяновой. В неплотном пакете он нёс две банки только что купленного пива. Внезапно его стал преследовать некий мужчина – он перешёл вслед за ним дорогу и всё время шёл за спиной по пути домой.

«Зачем ты за мной идёшь?» - остановился и спросил пенсионер. В ответ неизвестный попросил угостить его пивом. Пожилой горожанин дарить свою покупку не стал. Но когда он уже дошёл до своего подъезда, незнакомец силой выхватил из пакета одну банку. При этом он ударил пенсионера рукой.

Пиво грабитель тут же выпил на месте, а затем убежал.

Пожилой мужчина, которого шокировало произошедшее, обратился в полицию. Вскоре подозреваемого нашли и задержали. На него возбудили уголовное дело о грабеже.

Дело о банке пива дошло до суда. На судебном заседании мужчина вину признал полностью и заявил, что раскаивается.

Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Теперь грабитель встал на учёт в уголовно-исполнительной инспекции, он обязан раз в квартал являться на регистрацию и не может менять место жительства без уведомления.

грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец ограбил прохожего ради банки пива за 50 рублей
Улан-удэнец ограбил прохожего ради банки пива за 50 рублей
Происшествия, 18.03.2023
Дело о похищении одной банки пива дошло до суда
Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя
Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя
Происшествия, 17.03.2023
Залезший в квартиру ночью молодой человек напал на женщину, чтобы она не кричала  
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину
Происшествия, 17.03.2023
Изначально сотрудники полиции искали другого потерявшегося человека
Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг
Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг
Происшествия, 17.03.2023
Мошенники провернули банальную схему с «безопасным счётом»
В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч
В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч
Происшествия, 17.03.2023
На шестилетнего ребёнка во время прогулки напала бездомные собаки
В Бурятии налётчик с ножом порезал продавщицу магазина
В Бурятии налётчик с ножом порезал продавщицу магазина
Происшествия, 17.03.2023
Работница магазина оказала сопротивление 
В Улан-Удэ работницы частного детсада похитили 1,5 млн рублей
В Улан-Удэ работницы частного детсада похитили 1,5 млн рублей
Происшествия, 17.03.2023
Субсидия выделялась на создание дополнительных детских мест
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от преследования
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от преследования
Происшествия, 16.03.2023
Молодой человек, который не имеет прав, не в первый раз попался пьяным за рулём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^