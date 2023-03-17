17 марта

16 марта

Популярное

Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя

Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Залезший в квартиру ночью молодой человек напал на женщину, чтобы она не кричала

В Улан-Удэ дерзкий грабитель едва ли не до смерти перепугал горожанку, в квартиру которой пробрался ночью. Недавно молодой человек предстал перед судом.

Из судебных материалов следует, что всё произошло в пятом часу утра, когда супруги – хозяева квартиры – крепко спали.

В это время в подъезде шёл молодой человек, который приметил приоткрытую дверь тамбура. Он наудачу дёрнул дверную ручку, и она оказалась не заперта. В чужой квартире вор быстро осмотрелся и принялся искать ценные вещи. Так, под руку ему попались два сотовых телефона с зарядными устройствами.

Во время досмотра ценных вещей вор настолько осмелел, что ходил возле кровати со спящими хозяевами. В итоге в какой-то момент женщина проснулась от того, что кто-то прикоснулся к ней. Открыв глаза, она увидела, что над ней нависает неизвестный.

Сильно испугавшись, женщина криком попыталась разбудить мужа. Но он так крепко спал, что даже не проснулся.

Чтобы женщина больше не шумела, грабитель закрыл ей рот рукой. Несчастная пыталась сопротивляться, тогда он второй рукой закрыл ей ещё и нос. Потерпевшей стало трудно дышать, но примерно через минуту нападавший убрал руки и убежал из квартиры.

Женщина на адреналине было бросилась вслед за ним, но грабителя и след простыл. Тогда она вернулась в спальню и разбудила мужа, рассказав о произошедшем.

Общий ущерб составил 20 500 рублей. Вскоре преступника нашли и задержали. На него возбудили уголовное дело о грабеже с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Молодой человек признал вину, раскаялся, возместил причинённый ущерб, вернув телефоны. На суде потерпевшая сказала, что не имеет к нему претензий.

Грабителя приговорили к двум годам колонии общего режима.

грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя
Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя
Происшествия, 17.03.2023
Залезший в квартиру ночью молодой человек напал на женщину, чтобы она не кричала  
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину
В Бурятии полицейские спасли замерзавшего на льду мужчину
Происшествия, 17.03.2023
Изначально сотрудники полиции искали другого потерявшегося человека
Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг
Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг
Происшествия, 17.03.2023
Мошенники провернули банальную схему с «безопасным счётом»
В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч
В Иркутской области мать покусанного собаками мальчика отсудила 100 тысяч
Происшествия, 17.03.2023
На шестилетнего ребёнка во время прогулки напала бездомные собаки
В Бурятии налётчик с ножом порезал продавщицу магазина
В Бурятии налётчик с ножом порезал продавщицу магазина
Происшествия, 17.03.2023
Работница магазина оказала сопротивление 
В Улан-Удэ работницы частного детсада похитили 1,5 млн рублей
В Улан-Удэ работницы частного детсада похитили 1,5 млн рублей
Происшествия, 17.03.2023
Субсидия выделялась на создание дополнительных детских мест
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от преследования
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от преследования
Происшествия, 16.03.2023
Молодой человек, который не имеет прав, не в первый раз попался пьяным за рулём
Улан-удэнец перед ограблением ювелирного предупредил, что сейчас убежит
Улан-удэнец перед ограблением ювелирного предупредил, что сейчас убежит
Происшествия, 16.03.2023
Экспертиза установила, что у мужчины имеются признаки органического расстройства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^