Улан-удэнка проснулась ночью и застала над собой грабителя

Залезший в квартиру ночью молодой человек напал на женщину, чтобы она не кричала



В Улан-Удэ дерзкий грабитель едва ли не до смерти перепугал горожанку, в квартиру которой пробрался ночью. Недавно молодой человек предстал перед судом.



Из судебных материалов следует, что всё произошло в пятом часу утра, когда супруги – хозяева квартиры – крепко спали.



В это время в подъезде шёл молодой человек, который приметил приоткрытую дверь тамбура. Он наудачу дёрнул дверную ручку, и она оказалась не заперта. В чужой квартире вор быстро осмотрелся и принялся искать ценные вещи. Так, под руку ему попались два сотовых телефона с зарядными устройствами.



Во время досмотра ценных вещей вор настолько осмелел, что ходил возле кровати со спящими хозяевами. В итоге в какой-то момент женщина проснулась от того, что кто-то прикоснулся к ней. Открыв глаза, она увидела, что над ней нависает неизвестный.



Сильно испугавшись, женщина криком попыталась разбудить мужа. Но он так крепко спал, что даже не проснулся.



Чтобы женщина больше не шумела, грабитель закрыл ей рот рукой. Несчастная пыталась сопротивляться, тогда он второй рукой закрыл ей ещё и нос. Потерпевшей стало трудно дышать, но примерно через минуту нападавший убрал руки и убежал из квартиры.



Женщина на адреналине было бросилась вслед за ним, но грабителя и след простыл. Тогда она вернулась в спальню и разбудила мужа, рассказав о произошедшем.



Общий ущерб составил 20 500 рублей. Вскоре преступника нашли и задержали. На него возбудили уголовное дело о грабеже с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.



Молодой человек признал вину, раскаялся, возместил причинённый ущерб, вернув телефоны. На суде потерпевшая сказала, что не имеет к нему претензий.



Грабителя приговорили к двум годам колонии общего режима.



