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Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг

Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мошенники провернули банальную схему с «безопасным счётом»

В городе Усть-Кут в Иркутской области мошенники обманули очередного жителя. 45-летней женщине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником единого портала государственных услуг.

- В телефонном разговоре мужчина выяснил, что у женщины имеется банковская карта с кредитными финансами. После чего переключил разговор на якобы банковского специалиста, который сообщил ей о мошенниках, пытающихся снять с ею банковской карты денежные средства. Чтобы их сохранить, необходимо было перевести денежные средства на «безопасный счёт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следуя всем инструкциям, женщина выполнила операции и перевела на счёт мошенников 135 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
мошенничество

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