Мошенники провернули банальную схему с «безопасным счётом»
В городе Усть-Кут в Иркутской области мошенники обманули очередного жителя. 45-летней женщине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником единого портала государственных услуг.
- В телефонном разговоре мужчина выяснил, что у женщины имеется банковская карта с кредитными финансами. После чего переключил разговор на якобы банковского специалиста, который сообщил ей о мошенниках, пытающихся снять с ею банковской карты денежные средства. Чтобы их сохранить, необходимо было перевести денежные средства на «безопасный счёт, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Следуя всем инструкциям, женщина выполнила операции и перевела на счёт мошенников 135 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Жительницу Иркутской области обманул лжесотрудник портала госуслуг
Происшествия, Фото:
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