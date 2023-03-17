В Бурятии осудили приятелей, ловивших омуль на удочку

Суд усмотрел в их действиях сговор
Два жителя Северо-Байкальского района Бурятии предстали перед судом за незаконный вылов омуля.
Они удочками выловили 42 штуки байкальского омуля. Ущерб, причинённый государству, составил более 300 тысяч рублей.
Удочка не является запретным орудием лова, однако перед рыбалкой мужчины договорились разделить улов пополам. Потому суд усмотрел здесь сговор и квалифицировал их действия по статье «Незаконный вылов биологических ресурсов, совершённый группой лиц, с причинением особо крупного ущерба».
Оба рыбака ранее не судимы, характеризуются удовлетворительно, у одного трое детей, у другого – один.
- Суд признал Н. и К. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ и назначил наказание каждому по два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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