Мошенники за сутки похитили у жителей Иркутской области почти 8 млн

Двое из них перевели по два миллиона рублей



За сутки телефонные аферисты вытянули у жителей Иркутской области почти восемь миллионов рублей.



Так, 34-летний житель Иркутска лишился более двух миллионов рублей. Мужчине, который работает инженером, позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов.



- Звонившие рассказали о том, что мошенники от его имени пытаются перевести денежные средства в одну из соседних стран, а за это предусматривается уголовная ответственность. Для того чтобы пресечь эти действия, нужно оформить кредиты и перевести на другие счета, что и сделал иркутянин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По аналогичной мошеннической схеме преступники обманули жителя Тайшетского района. Газоэлектросварщик перевёл аферистам почти два миллиона рублей.



