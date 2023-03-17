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Мошенники за сутки похитили у жителей Иркутской области почти 8 млн

Мошенники за сутки похитили у жителей Иркутской области почти 8 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Двое из них перевели по два миллиона рублей

За сутки телефонные аферисты вытянули у жителей Иркутской области почти восемь миллионов рублей.

Так, 34-летний житель Иркутска лишился более двух миллионов рублей. Мужчине, который работает инженером, позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов.

- Звонившие рассказали о том, что мошенники от его имени пытаются перевести денежные средства в одну из соседних стран, а за это предусматривается уголовная ответственность. Для того чтобы пресечь эти действия, нужно оформить кредиты и перевести на другие счета, что и сделал иркутянин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По аналогичной мошеннической схеме преступники обманули жителя Тайшетского района. Газоэлектросварщик перевёл аферистам почти два миллиона рублей.

мошенничество

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